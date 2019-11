Twee voormalige medewerkers van Twitter zijn in de Verenigde Staten beschuldigd voor het bespioneren van socialemedia-accounts in het belang van Riyad. Dat heeft de Amerikaanse justitie woensdag aangekondigd.

Ali Alzabarah en Ahmad Abouammo, 'Saoedische agenten', 'hebben de interne systemen van Twitter doorzocht op persoonlijke informatie over tegenstanders van het Saoedische regime en duizenden andere gebruikers' van het sociale netwerk, verklaarde David Anderson, federaal procureur van Californië, in een mededeling. Abouammo zou drie accounts bekeken hebben, waaronder een die een post had over hoe de Saoedische regering precies in elkaar steekt. Alzabarah zou in 2015 meer dan 6000 accounts bekeken hebben. Een daarvan was van Omar Abdulaziz, een bekende dissident, die later bevriend raakte met Jamal Khashoggi. Khashoggi werd vorig jaar vermoord op het Saoedisch consulaat in Istanbul.

Uit de schriftelijke aanklacht blijkt dat beide mannen ervan verdacht worden e-mailadressen, IP-adressen, telefoonnummers en geboortedata van gebruikers aan Riyad bezorgd te hebben in ruil voor geschenken en geld.

Een derde verdachte, Ahmed Almutairi, wordt ervan beschuldigd als tussenpersoon te hebben gefungeerd tussen de twee mannen en de Saoedische overheid. Hij zou ook Alzabarah geholpen hebben uit de VS te vluchten nadat hij vragen kreeg van de top van Twitter.

Almutairi en Alzabarah verblijven momenteel naar alle waarschijnlijkheid in Saoedi-Arabië, stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie, die een arrestatiebevel tegen hen uitvaardigde.

Abouammo, die had gelogen tegen de FBI-agenten die hem in oktober 2018 hadden ondervraagd, is dinsdag opgepakt in Seattle.