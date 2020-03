Een nieuwe mijlpaal voor de Nederlandstalige Wikipedia: De gratis online-encyclopedie heeft de kaap van twee miljoen Nederlandstalige artikelen gegaan. De grens werd overschreden door een bijdrage over het voetbalstadion Estádio Eládio de Barros Carvalho in Brazilië.

Wikipedia ging in januari 2001 van start met een Engelstalige versie. Die telt inmiddels meer dan zes miljoen artikelen. Een paar maanden later werd de eerste Nederlandstalige bijdrage geplaatst. In januari 2012 bereikte de Nederlandse versie de grens van één miljoen artikelen.

De Nederlandstalige encyclopedie staat wereldwijd op de zesde plaats, net achter het Frans en ruim voor het Russisch. Er zijn ook Wikipedia's in ongeveer driehonderd andere talen en accenten.

