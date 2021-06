Uit een onderzoek binnen het amai!-project, een initiatief van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en Scivil, het Vlaams kenniscentrum voor burgerwetenschap, is gebleken dat twee op de drie Vlamingen niet goed weten wat artificiële intelligentie is en hoe het gebruikt wordt. Ze zijn zich niet bewust dat AI al sterk aanwezig is in hun leven.

De studie werd uitgevoerd onder 1.145 Vlamingen en wilde in kaart brengen hoe bewust mensen zich zijn van AI. Het project amai! wil burgers motiveren om mee te denken over AI-oplossingen binnen de thema's mobiliteit, werk, gezondheid en klimaat. De resultaten geven aan dat bijna 67 procent van de respondenten nog nooit heeft gehoord van AI of er wel al van hoorde, maar niet weet wat het betekent. De helft van de deelnemers weet niet of ze gebruikmaken van AI en slechts een op de vijf antwoordt dat ze wel AI gebruiken.

'Gezien het wijdverspreide gebruik van AI, bijvoorbeeld in sociale media, kunnen we ervan uitgaan dat het effectieve gebruik van AI in werkelijkheid aanzienlijk hoger ligt. Toch blijkt dit voor de respondenten vaak niet duidelijk', aldus projectleider Pieter Duysburgh (imec-SMIT-VUB).

Angst voor robots en jobverlies

Om mee te werken aan AI-oplossingen is het belangrijk dat de burgers zich betrokken voelen bij het thema en geen angst hebben. Met een gemiddelde score van 3,5 op 5 vrezen de respondenten dat AI zou kunnen leiden tot jobverlies of jobvervanging. Andere opvallende bezorgdheden zijn angst voor robots (gemiddelde score 3 op 5) en bezorgdheid om de persoonlijke privacy (gemiddelde score 3,5 op 5).

Vlaams minister van Innovatie Hilde crevits (CD&V) erkent de maatschappelijke, ethische en wettelijke uitdagingen die AI met zich meebrengt. Ze kondigde daarom aan dat er een vijfjarige samenwerking is afgesloten met het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Dat krijgt jaarlijks 750.000 euro steun om onder meer een dienstenaanbod op te zetten voor organisaties die aan de slag willen gaan met AI.

De studie werd uitgevoerd onder 1.145 Vlamingen en wilde in kaart brengen hoe bewust mensen zich zijn van AI. Het project amai! wil burgers motiveren om mee te denken over AI-oplossingen binnen de thema's mobiliteit, werk, gezondheid en klimaat. De resultaten geven aan dat bijna 67 procent van de respondenten nog nooit heeft gehoord van AI of er wel al van hoorde, maar niet weet wat het betekent. De helft van de deelnemers weet niet of ze gebruikmaken van AI en slechts een op de vijf antwoordt dat ze wel AI gebruiken.'Gezien het wijdverspreide gebruik van AI, bijvoorbeeld in sociale media, kunnen we ervan uitgaan dat het effectieve gebruik van AI in werkelijkheid aanzienlijk hoger ligt. Toch blijkt dit voor de respondenten vaak niet duidelijk', aldus projectleider Pieter Duysburgh (imec-SMIT-VUB).Om mee te werken aan AI-oplossingen is het belangrijk dat de burgers zich betrokken voelen bij het thema en geen angst hebben. Met een gemiddelde score van 3,5 op 5 vrezen de respondenten dat AI zou kunnen leiden tot jobverlies of jobvervanging. Andere opvallende bezorgdheden zijn angst voor robots (gemiddelde score 3 op 5) en bezorgdheid om de persoonlijke privacy (gemiddelde score 3,5 op 5).Vlaams minister van Innovatie Hilde crevits (CD&V) erkent de maatschappelijke, ethische en wettelijke uitdagingen die AI met zich meebrengt. Ze kondigde daarom aan dat er een vijfjarige samenwerking is afgesloten met het Kenniscentrum Data & Maatschappij. Dat krijgt jaarlijks 750.000 euro steun om onder meer een dienstenaanbod op te zetten voor organisaties die aan de slag willen gaan met AI.