Amedia, de op één na grootste mediagroep van Noorwegen, is het slachtoffer geworden van een aanval met ransomware met alle hinder van dien.

Zo kunnen sinds vandaag/woensdag de gedrukte edities van de lokale kranten van de groep niet meer worden gepubliceerd. Het is nog onduidelijk hoe lang de problemen zullen aanslepen. Amedia liet dinsdag weten het doelwit te zijn geweest van een ernstige computeraanval. Woensdag luidde het dat de daders van de cyberaanval losgeld eisen om de controle over de gehackte servers terug te geven.

'Dit is een zeer klassieke ransomware-aanval, waarbij de indringers een deel van onze servers zijn binnengedrongen, onze gegevens hebben versleuteld en een visitekaartje hebben achtergelaten dat doorgaans leidt tot een eis voor losgeld,' verklaarde de IT-directeur van de groep, Pål Nedregotten. De aanval, die in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvond, had geen gevolgen voor de online-edities van de groep, maar verhinderde wel de publicatie van gedrukte kranten, aldus de groep in een verklaring. Amedia, dat over zo'n 100 titels beschikt, zoekt momenteel naar een noodoplossing om de kranten opnieuw te kunnen drukken.

