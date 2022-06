Bij een grootschalige operatie in 76 landen heeft Interpol maar liefst tweeduizend mensen gearresteerd. Het viel binnen op 1.770 locaties om de daders achter social engineering scams te ontmaskeren.

De operatie met als codenaam First Light 2022 liep van begin maart tot begin mei en was een samenwerking van 76 landen. In totaal zijn er drieduizend verdachten geïdentificeerd, tweeduizend mensen gearresteerd, vierduizend bankrekeningen bevroren en zo'n vijftig miljoen dollar onderschept.

Lokale politiediensten in verschillende landen vielen onder meer binnen bij callcenters die mogelijk betrokken zijn bij misleiding via de telefoon, maar ook via e-mail. Het gaat dan om zogenaamde romance scams (waarbij iemand zich als een geïnteresseerde partner voordoet, en gaandeweg geld vraagt). Ook financiële misdaad en het verkrijgen van logingegevens voor bankrekeningen of (zakelijke) e-mailaccounts was deel van de focus, net zoals oplichtingspraktijken waarbij mensen veel geld wordt beloofd, of valse online marketingjobs waarbij slachtoffers zelf anderen moeten rekruteren.

Interpol zegt dat het door de actie inzicht heeft gekregen in hoe de aanstuurders van geldezels werken (money mules, slachtoffers die worden overtuigd om crimineel geld via hun rekening te versluizen). Maar ook hoe vishing, oplichting via video werkt en hoe zelfs criminelen zich voordoen als Interpol om geld af te troggelen van mensen.

Dergelijke acties gebeuren al sinds 2014, maar Interpol zegt dat het nog maar de tweede keer is dat er op wereldwijde schaal wordt samengewerkt hierrond, met acties op vrijwel elk continent.

