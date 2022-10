Cassie, een robot die voornamelijk bestaat uit twee benen, heeft het record gevestigd voor snelste tweevoetige robot ter wereld.

De robot werd ontwikkeld door Agility Robotics, een spin-off van Oregon State Univesity. In 2017 introduceerden onderzoekers Cassie als een soort ontwikkelingsplatform voor robotica-onderzoek. Sindsdien is de robot met sprongen vooruitgegaan. In 2021 voltooide hij 5 kilometer in iets meer dan 53 minuten (een snelheid van 5.66 km/uur). Nu heeft hij zijn tempo flink opgeschroefd én meteen een wereldrecord gevestigd.

Sprinter

Agility Robotics is een start-up opgericht in 2015 vanuit de robotica-afdeling van de Oregon State University. Het bedrijf focust zich vooral op de voortbeweging van robots, want ondanks de technologische vooruitgang in dat veld, wandelen bots nog lang niet zo 'handig' als wij en veel andere dieren.

De onderzoekers gebruikten algoritmen en machine learning om Cassie aan de wandel te krijgen. Verder heeft de robot 'knieën' die buigen als die van een struisvogel en werkt hij zonder camera's of externe sensoren. Cassie is dus in wezen blind.

Het hardlooprondje van 5 kilometer was dan ook een flinke prestatie. Maar om de androïde te optimaliseren voor de 100 meter sprint, moesten het team van Agility Robotics terug naar de tekentafel. 'We moesten de focus verleggen naar snelheid', zegt Devin Crowley van de Oregon State University erover.

Start en finish

Dankzij een programmeringstechniek die bekendstaat als parallellisatie kon het team de robot trainen voor de 100 meter sprint. Dit betekende dat Cassie meerdere processen en berekeningen tegelijkertijd kon uitvoeren. Hierdoor had de tweevoetige robot slechts één week nodig om zich voor te bereiden op de sprint.

Belangrijk hierbij was dat Cassie de meest effectieve gang zou vinden én dat hij in een staande houding kon starten en finishen, zonder om te vallen. De robot moest dan ook twee neurale netwerken gebruiken, een voor snel rennen en een voor stilstaan. Het was een kwestie van de juiste timing voor de overgangen tussen de twee neurale netwerken.

Dat wierp zijn vruchten af: Cassie voltooide de 100 meter sprint in 24,73 seconden en vestigde daarmee een Guinness World Record voor een tweevoetige robot. Bekijk de robot in actie in het filmpje hieronder:

In samenwerking met KIJK Magazine

