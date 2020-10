Twillo legt maar liefst 3,2 miljard dollar, in aandelen, neer voor de overname van een sectorgenoot.

Twillo bestaat sinds 2008. Het bedrijf focuste zich aanvankelijk om het eenvoudig toevoegen van tekst en voice in apps. Vandaag is het een breder marketing communicatieplatform rond e-mail, chatbots, customer relations en de identificatie van klanten.

Met de overname van Segment breidt het uit richting klantendata. Segment laat toe om klantdata van de ene app naar de andere te verplaatsen met behulp van API's, en helpt daarbij ook met de identificatie van die klanten.

Twillo betaalt de overname volledig in aandelen. De bedoeling is dat de overname tegen het vierde kwartaal al is afgerond en dat Segment nadien een onderdeel wordt van het bedrijf.

