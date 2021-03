In ons land zijn vorig jaar twintigduizend nieuwe webwinkels opgericht, om uit te komen op een totaal van ruim 48.000. Dat blijkt uit een onderzoek van marketingbureau The House of Marketing en e-commercefederatie SafeShops.

Het coronajaar 2020 was bijzonder voor het e-commercelandschap in België. Vooral kleine winkels richtten zich immers noodgedwongen op internetverkoop. Er kwamen bijna vier keer zoveel nieuwe online winkels bij als in 2019.

Minder sterke groei

De omzet dikte 7,5 procent aan tot 8,8 miljard euro. In de voorgaande jaren was die groei veel sterker: 17 procent meer in 2019 en 20 procent meer in 2018. Dat ligt aan het feit dat online reisboekingen en ticketverkoop door de crisis zijn ingestort. Online aankopen bij lokale kleinhandelaars en afhaalbestellingen compenseren dat deels.

Zestien procent van het transactievolume kwam uit het buitenland, blijkt uit het onderzoek. Dat gaat over 1,4 miljard euro aan export. Vooral Fransen (29 procent) en Nederlanders (23 procent) kopen in België. Gevolgd door Britten (8 procent), Duitsers en Amerikanen (allebei 7 procent).

