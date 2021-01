Livesteamingplatform Twitch heeft het profiel van de voormalige president Donald Trump voor onbepaalde duur geschorst. Dat schrijft nieuwswebsite The Hill woensdag.

'We hebben het Twitch-kanaal van Donald Trump voor onbepaalde geschorst door het blijvende risico van het aanzetten tot geweld', aldus het livestreamingplatform dat vooral bekend is bij gamers, in een mededeling. 'De uitingen van de president kunnen blijven gezien worden als oproepen tot actie. We nemen deze beslissing om het risico op schade te verwijderen in onze gemeenschap en in het grote publiek.'

Volgens de huidige regels van Twitch worden kanalen enkel geschorst in de meest ernstige gevallen en kan de gebruiker daartegen niet in beroep gaan.

Twitch nam een eerste keer actie tegen het kanaal van Trump op 7 januari, een dag nadat aanhangers van de president het Capitool bestormden. Ook Facebook en Instragam schorsten Trumps profiel voor onbepaalde duur, Twitter annuleerde zijn account definitief. En ook YouTube en Snapchat namen maatregelen.

Trump heeft ongeveer 150.000 volgers op Twitch. Het platform won de laatste jaren aan populariteit bij politici. Vorig jaar lokte de Democrate Alexandria Ocasio-Cortez honderdduizenden kijkers toen ze de populaire game Among Us speelde en van de gelegenheid gebruik maakte om jonge mensen aan te zetten om te gaan stemmen.

