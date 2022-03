De Twitter-account van Vlaams minister-president Jan Jambon is overgenomen door onbekenden. Sinds woensdagnamiddag stuurt de regeringsleider opmerkelijke tweets en retweets van antivaxers.

De hack wordt aan Het Laatste Nieuws bevestigd door de woordvoerder van Jambon. Op Twitter zelf post de account onder meer dat het CST is afgeschaft en worden er tweets gedeeld van antivaxers.

Het CST is afgeschaft. Zie zo moeilijk is dat toch niet. — Jan Jambon (@JanJambon) March 2, 2022

Jambon is niet de eerste politicus wiens account wordt overgenomen. Ook Tinne Van der Straeten (federaal minister van Energie) werd een jaar geleden slachtoffer, ongeveer gelijktijdig met die van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Details over de hack zijn er momenteel niet, maar het lijkt er op dat de account geen tweestapsverificatie had geactiveerd. Daarbij moet je als gebruiker naast je wachtwoord ook een code, die je bijvoorbeeld per sms ontvangt, ingeven telkens je inlogt op een nieuw toestel. Dat voorkomt dat iemand zich kan aanmelden door enkel je wachtwoord te raden.

