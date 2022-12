De Amerikaanse rapper Kanye West is verbannen van Twitter nadat hij een hakenkruis gepost had. Dat melden de Amerikaanse media en topman Elon Musk bevestigt de schorsing.

Kanye prees Hitler donderdag in een interview met het extreemrechtse Infowars en postte later een foto van een hakenkruis verweven met een Davidster op Twitter. 'Ik wil duidelijk maken dat dit account geschorst is vanwege het aanzetten tot geweld', reageert Musk op tweets van mensen die uitleg vragen.

Grens bereikt

Musk kocht Twitter eind oktober voor 44 miljard dollar. Hij wilde van het platform een bastion voor de vrije meningsuiting maken en maakte al de schorsing van heel wat profielen, zoals dat van ex-president Donald Trump, ongedaan. Dat recht op vrije meningsuiting blijkt dan toch zijn grenzen te hebben.

Lees ook: Instagram en Twitter beperken account Kanye West na antisemitische posts

Het is niet duidelijk hoelang de schorsing van kracht blijft. Schorsingen op Twitter gelden volgens de website van het bedrijf voor twaalf uur tot zeven dagen, afhankelijk van de ernst van de overtreding. West, die zijn naam veranderde in Ye, kwam de afgelopen tijd al van meerdere kanten onder vuur te liggen na eerdere antisemitische uitspraken. Als gevolg van zijn uitlatingen heeft onder andere het sportmerk Adidas de samenwerking met de rapper opgezegd.

Kanye prees Hitler donderdag in een interview met het extreemrechtse Infowars en postte later een foto van een hakenkruis verweven met een Davidster op Twitter. 'Ik wil duidelijk maken dat dit account geschorst is vanwege het aanzetten tot geweld', reageert Musk op tweets van mensen die uitleg vragen.Musk kocht Twitter eind oktober voor 44 miljard dollar. Hij wilde van het platform een bastion voor de vrije meningsuiting maken en maakte al de schorsing van heel wat profielen, zoals dat van ex-president Donald Trump, ongedaan. Dat recht op vrije meningsuiting blijkt dan toch zijn grenzen te hebben.Het is niet duidelijk hoelang de schorsing van kracht blijft. Schorsingen op Twitter gelden volgens de website van het bedrijf voor twaalf uur tot zeven dagen, afhankelijk van de ernst van de overtreding. West, die zijn naam veranderde in Ye, kwam de afgelopen tijd al van meerdere kanten onder vuur te liggen na eerdere antisemitische uitspraken. Als gevolg van zijn uitlatingen heeft onder andere het sportmerk Adidas de samenwerking met de rapper opgezegd.