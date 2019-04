Twitter zegt met de Europese verkiezingen voor de deur en de lopende parlementsverkiezingen in India extra alert te zijn om te voorkomen dat via zijn platform nepnieuws en valse data worden verspreid.

Vanaf donderdag kunnen gebruikers in India valse pogingen om de stembusgang te beïnvloeden melden bij het bedrijf. Per 28 april is die mogelijkheid er ook voor Europese kiezers. Zo wil het platform voorkomen dat het medium wordt gebruikt voor het verstoren of manipuleren van de verkiezingen.

Met 900 miljoen kiezers heeft India de grootste democratische stembusgang ter wereld. De verkiezingen duren meerdere weken. In Europa kiezen de 28 lidstaten van de Europese Unie tussen 23 en 26 mei hun volksvertegenwoordigers.

Meldingen over nepnieuws en andere berichten die niet door de beugel kunnen, worden door Twitter beoordeeld volgens de maatstaven van het bedrijf. Accounts waarvan is vastgesteld dat ze systematisch electorale desinformatie plaatsen, kunnen worden opgeschort.

Twitter staat in de EU onder druk. Het techbedrijf zou volgens Brussel transparanter moeten zijn over de herkomst van bepaalde reclameberichten over politiek gevoelige onderwerpen als immigratie en klimaatverandering.