Square, het financiële dienstenbedrijf van Twitter-CEO Jack Dorsey, heeft een meerderheidsaandeel gekocht in Tidal. Dat is de streamingdienst van rapper Jay-Z.

Met de deal is 297 miljoen dollar (zo'n 230 miljoen euro) gemoeid, naast een reeks aandelen. Tidal zal onafhankelijk blijven werken. Als onderdeel van de deal zal Jay-Z in de raad van bestuur komen van Square.

Die laatste is het financiële dienstenbedrijf van Jack Dorsey, voornamelijk bekend als de oprichter en baas van Twitter. De focus van de diensten, waaronder Cash App, ligt op online verkoop. Het bedrijf biedt bijvoorbeeld tools aan voor restaurants om online te verkopen, of online betalingen te vergemakkelijken. Volgens Dorsey moet Square ervoor zorgen dat artiesten bij Tidal nieuwe manieren vinden om geld te verdienen in het digitale ecosysteem.

I’m grateful for Jay’s vision, wisdom, and leadership. I knew TIDAL was something special as soon as I experienced it, and I’m inspired to work with him. He'll now help lead our entire company, including Seller and the Cash App, as soon as the deal closes. https://t.co/YRfYjcWJQx pic.twitter.com/xBtq2xfwue — jack (@jack) March 4, 2021

Concurrentie voor Spotify

Tidal is het audio- en videostreamingplatform dat geleid wordt door Jay-Z. Het werd in 2014 gestart en later overgekocht door een reeks grote artiesten, met Jay-Z aan het hoofd. Die positioneerde het platform als een alternatief voor Spotify, met een focus op hifi, geluid van hogere kwaliteit, en betere voorwaarden voor de artiesten. Bij de eigenaars zitten grote namen als Coldplay, Rihanna, Daft Punk en Madonna. Ondersteunende artiesten als Beyoncé zetten nieuwe muziek ook vaak exclusief eerst op Tidal, voordat die op andere platformen te beluisteren valt.

Ondanks die grote namen is Tidal nooit echt een belangrijke concurrent geworden voor andere diensten als Spotify. In 2017 zou het drie miljoen betalende klanten bedienen, tegenover 20 miljoen voor Spotify in hetzelfde jaar.

Met de investeringen van Square kan Tidal nu hopelijk de achterstallige betalingen naar artiesten in orde brengen, iets waar de dienst lang mee worstelde

Met de deal is 297 miljoen dollar (zo'n 230 miljoen euro) gemoeid, naast een reeks aandelen. Tidal zal onafhankelijk blijven werken. Als onderdeel van de deal zal Jay-Z in de raad van bestuur komen van Square.Die laatste is het financiële dienstenbedrijf van Jack Dorsey, voornamelijk bekend als de oprichter en baas van Twitter. De focus van de diensten, waaronder Cash App, ligt op online verkoop. Het bedrijf biedt bijvoorbeeld tools aan voor restaurants om online te verkopen, of online betalingen te vergemakkelijken. Volgens Dorsey moet Square ervoor zorgen dat artiesten bij Tidal nieuwe manieren vinden om geld te verdienen in het digitale ecosysteem.Tidal is het audio- en videostreamingplatform dat geleid wordt door Jay-Z. Het werd in 2014 gestart en later overgekocht door een reeks grote artiesten, met Jay-Z aan het hoofd. Die positioneerde het platform als een alternatief voor Spotify, met een focus op hifi, geluid van hogere kwaliteit, en betere voorwaarden voor de artiesten. Bij de eigenaars zitten grote namen als Coldplay, Rihanna, Daft Punk en Madonna. Ondersteunende artiesten als Beyoncé zetten nieuwe muziek ook vaak exclusief eerst op Tidal, voordat die op andere platformen te beluisteren valt. Ondanks die grote namen is Tidal nooit echt een belangrijke concurrent geworden voor andere diensten als Spotify. In 2017 zou het drie miljoen betalende klanten bedienen, tegenover 20 miljoen voor Spotify in hetzelfde jaar. Met de investeringen van Square kan Tidal nu hopelijk de achterstallige betalingen naar artiesten in orde brengen, iets waar de dienst lang mee worstelde