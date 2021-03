Twitter-topman Jack Dorsey heeft zijn eerste tweet, tevens het allereerste bericht dat ooit op het platform verscheen, verkocht voor 2,1 miljoen euro. Het gaat om de boodschap 'just setting up my twttr'. De markt voor dit soort digitale objecten, die NFT's worden genoemd, is de laatste maanden enorm gegroeid.

NFT staat voor non-fungible token, een voorwerp dat niet uitwisselbaar is voor iets anders, zoals een goudstaaf of een aandeel dat bijvoorbeeld wel is. De digitale objecten worden bijvoorbeeld via de blockchain voorzien van een handtekening waarmee de echtheid kan worden gewaarborgd. Onlangs werd een filmpje van tien seconden van kunstenaar Beeple voor 6,6 miljoen dollar verkocht. Behalve digitale kunst en tweets, worden bijvoorbeeld ook stukken land in digitale werelden voor veel geld verkocht.

Digitaal certificaat

De koper van Dorsey's tweet krijgt een digitaal certificaat voorzien van een versleutelde handtekening en de metadata van het bericht. Die data omvatten onder meer de tijd, gebruiker en soms ook de plaats waarvandaan de tweet werd gestuurd, en gelden als bewijs dat er maar één van is.

Jack Dorsey had de bewuste tweet te koop aangeboden via de site Valuables by Cent die gespecialiseerd is in het veilen van berichten. Opvallend is dat een tweet van Twitters mede-oprichter Biz Stone, met dezelfde tekst als die van Dorsey, veel minder waard blijkt. Dat bericht, dat een minuut later werd verstuurd in maart 2006, heeft een hoogste bod van slechts 4,10 dollar. Op de site staan verder tweets van onder anderen Elon Musk en Barack Obama te koop.

