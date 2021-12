Twitter heeft een paar duizend accounts verwijderd die het linkt aan overheden die het platform gebruiken voor onder meer desinformatie, manipulatie van de publieke opinie of het versterken van de communicatie van bepaalde actoren.

De 3.465 accounts zijn gelinkt aan Mexico, China, Rusland, Tanzania, Oeganda en Venezuela, al focussen ze zich niet noodzakelijk op hun eigen land. Voor Venezuela gaat het bijvoorbeeld om 277 accounts die bepaalde gebruikers, tweets of hashtags meer gewicht gaven, in dit geval ter ondersteuning van de overheid.

China

De meeste gebande accounts, meer dan tweeduizend, zijn gelinkt aan China. Onder meer om de partijrichtlijnen rond de behandeling van Oeigoeren in Xinjiang te verspreiden en meer aandacht te geven. Volgens mensenrechtenorganisaties wordt die bevolkingsgroep sterk onderdrukt en gediscrimineerd, waarbij mensen ook in strafkampen worden opgesloten.

Rusland

Maar het gaat niet altijd over het eigen grondgebied. Zo merkte Twitter ook zestien accounts van Russische origine op die desinformatie verspreiden gericht op de Centraal Afrikaanse Republiek. Ook zijn er valse en echte accounts ontdekt om pro-Russische standpunten in het land te introduceren. Nog eens vijftig accounts zouden zich vooral focussen tegen de Libische overheid, met aanzienlijke steun voor de positie van Rusland in Libië en Syrië, zegt Twitter.

Vanuit Oeganda gaat het dan weer om accounts om de zittende president en zijn partij te steunen. In Tanzania gaat het om accounts die mensenrechtenorganisatie FichuaTanzania en haar oprichter aanvallen. In Mexico gaat het vooral om burgerlijke onderwerpen en het aanmoedigen van initiatieven van de overheid.

Het is niet de eerste keer dat Twitter accounts op grote schaal verwijdert. Maar het fenomeen blijft wel opduiken in alle maten en gewichten. Soms gaat het om accounts die fake news verspreiden, of om accounts die andere accounts (bijvoorbeeld van politici) meer aandacht geven of helpen verspreiden. Maar ook accounts die andere gebruikers lastigvallen door onder hun tweets te reageren met beledigingen, fake news of andere inhoud om de aandacht van de boodschap weg te trekken.

