Ondanks eerdere beloftes heeft Twitter de account die de privéjet van Musk volgt, en vergelijkbare accounts, geschorst. Het veranderde daarvoor de regels, ook al beweerde Musk eerder dat dit niet ging gebeuren.

Jack Sweeney, een tiener uit Florida, heeft al meer dan een jaar een twitteraccount waarin hij de privéjet van Elon Musk volgt. De account tweette wanneer en waar het vliegtuig ergens vertrok of landde. Sweeney deed dat voor een aantal privévliegtuigen van bekende mensen, waaronder Bill Gates, Jeff Bezos en ook Elon Musk. Musk bood hem begin dit jaar nog 5000 dollar om daar mee te stoppen, maar Sweeney weigerde.

Een klein jaar later heeft Musk Twitter gekocht en worden de accounts door Twitter zelf opgeschort. Ook de account van Sweeney zelf is verbannen. In totaal gaat het om ongeveer dertig accounts die ook vliegtuigen van de Nasa, Mark Zuckerberg of Donald Trump volgden.

Regels aangepast

De New York Times sprak met Sweeney, tegenover de krant zegt hij dat hij te horen kreeg van Twitter dat de accounts de regels rond platformmanipulatie en spam schenden.

Intussen komen zowel Twitter als Musk met de verklaring dat het de regels van Twitter heeft aangepast waardoor (links naar) real time locatie van iemand niet mag worden getoond, omdat het voor die personen een veiligheidsprobleem kan vormen.

Dat lijkt op het eerste zicht logisch, maar het bannen lijkt zeer duidelijk een wraakactie van Musk tegenover de 19-jarige jongeman. Zo zijn niet alleen de accounts van miljardairs geschorst, maar ook de accounts die overheidsvliegtuigen tracken. Op zich gaat het om gegevens die tot nu toe altijd openbaar waren. Al leert Data News dat het registratienummer van de jet van Musk, N628TS, nu ook op sites als Flightaware niet langer beschikbaar is 'op vraag van de eigenaar.'

Musk werpte zich na de overname van Twitter op als een verdediger van vrije meningsuiting en haalde sindsdien een pak accounts terug die de afgelopen jaren werden verbannen door Twitter. Dat een account die hem persoonlijk irriteerde nu wordt geschrapt lijkt dat tegen te spreken. Op 7 november nog tweette Musk dat hij de account @Elonjet niet zou bannen. Het heeft nog geen anderhalve maand geduurd voor hij dat wel deed met nieuwe regels.

'Veiligheidsprobleem'

Musk zegt op Twitter dat het weergeven van iemands real time locatie diens veiligheid schendt en dat hij geen probleem zou hebben mocht dat met enige vertraging zijn. Maar het lijkt twijfelachtig of Musk echt zo begaan is met de veiligheid van mensen op Twitter.

Zo suggereerde Musk amper twee dagen geleden dat Yoel Roth, voormalig head of Trust and Safety bij twitter, voorstander zou zijn om 'kinderen diensten voor volwassenen te laten gebruiken', Roth had ooit een thesis over Grindr, een datingapp voor mannen die vaak seksueel getint is, geschreven en daarin opgemerkt dat er ook minderjarigen op actief zijn. De tweet van Musk zorgde er voor dat Roth werd bedreigd en hij verliet zijn woonplaats om veiligheidsredenen.

Musk schendt ook zijn eigen regels intussen door iemand die hem belaagde te filmen en de man met gezicht en nummerplaat op Twitter te gooien. Dat filmpje is momenteel net geen 6 miljoen keer bekeken.

Het is niet de eerste keer dat Musk zulke dingen doet om een persoonlijke vete in zijn voordeel te schikken. Toen enkele jaren geleden enkele jongens vast kwamen te zitten in een grot in Thailand, was Musk er als de kippen bij om weldoener te spelen en een kleine duikboot aan te bieden om de reddingsactie te vergemakkelijken.

De lokale hulpverleners en betrokkenen weigerden dat aanbod omdat het weinig zou uithalen. Daarop noemde Musk een van de hulpverleners, die de actie omschreef als een PR-stunt, 'pedo guy', zonder dat daar enige aanwijzingen voor waren. Musk betaalde nadien een privédetective om informatie te verzamelen om de redder alsnog in een slecht daglicht te stellen.

