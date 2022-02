Twitter bant geleidelijk aan accounts met pornografische inhoud. Dat gebeurt op vraag van Duitse autoriteiten die niet willen dat minderjarigen ongepast materiaal te zien krijgen. Maar ook het gebrek aan leeftijdscontrole speelt mee.

Erotisch materiaal op sociale media blijft een heikel thema. Bij Meta (specifiek Facebook en Instagram) wordt het niet toegelaten. Op Reddit of Twitter mag er wel bloot of pornografie worden getoond, maar dat wordt niet overal gewaardeerd.

Wired merkt op dat er sinds eind 2020 al zeker zestig accounts zijn afgesloten voor het Duitse publiek. Het exacte aantal is onbekend. Wie vanuit Duitsland de account wil bekijken, krijgt te zien dat ze zijn geblokkeerd om juridische redenen. Het is een van de zeldzame keren dat een groot techplatform ingaat op zulke vragen.

Dat heeft onder meer te maken met verzoeken van de Duitse Kommission für Jugendmedienschutz, de commissie voor bescherming van de jeugd tegen media (los vertaald). Daar klinkt het dat men geen problemen heeft met vrijheid van expressie waaronder erotisch materiaal valt. Maar zonder leeftijdscontrole zijn die beelden ook voor minderjarigen te bekijken.

Weinig transparantie

Vanuit de sector klinkt het dat de blokkeringen eerder ad hoc gebeuren na klachten en dat er geen transparantie is rond wat wel of niet kan. Tegelijk heeft Twitter helemaal geen leeftijdsverficatie, waardoor het niet mogelijk is om een account te beperken voor minderjarigen. Iets wat bijvoorbeeld YouTube wel heeft voor sommige expliciete video's.

Dat maakt dat het debat rond online pornografie de laatste tijd richting sociale media verschuift. In Groot Brittannië liggen al enkele jaren plannen op tafel voor een leeftijdscontrole op volwassenensites. Die werd eerst goedgekeurd, vervolgens niet toegepast, geschrapt en sinds vorige week is er een nieuwe poging aan de gang. Ook daar ligt de focus momentele op pornowebsites, maar de kans is groot dat ook sociale media zich op termijn moeten schikken en dergelijke verificatie moeten toepassen.

