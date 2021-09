Twitter begint met groepen voor mensen met dezelfde interesse

Gebruikers van Twitter kunnen binnenkort in aparte groepen praten met mensen die geïnteresseerd zijn in hetzelfde onderwerp. Het platform lanceert zogenoemde Communities, waar mensen met elkaar over bijvoorbeeld honden, huidverzorging of astrologie kunnen chatten.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Twitter

Communities heeft wel wat weg van Facebook Groepen en de zogeheten Subreddits van Reddit. De berichten zijn voor iedereen te zien, maar alleen andere leden van de groep kunnen reageren. Elke groep op Twitter wordt beheerd door een paar mensen die bepalen wie er welkom zijn en welke regels er in de groep gelden. Testfase Twitter heeft de nieuwe functie donderdag aangekondigd. De berichtendienst noemt het 'een vertrouwde ruimte voor gesprekken'. Op dit moment verkeert Communities nog in een testfase. De functie wordt dezer dagen uitgerold naar een beperkt aantal gebruikers, via de iOS- en webversie van Twitter. Op Android kunnen de Communities voorlopig alleen gelezen worden, wederom door een beperkt publiek. Het is de bedoeling dat er in de komende maanden meer groepen komen, en dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om een groep aan te maken. Communities heeft wel wat weg van Facebook Groepen en de zogeheten Subreddits van Reddit. De berichten zijn voor iedereen te zien, maar alleen andere leden van de groep kunnen reageren. Elke groep op Twitter wordt beheerd door een paar mensen die bepalen wie er welkom zijn en welke regels er in de groep gelden.Twitter heeft de nieuwe functie donderdag aangekondigd. De berichtendienst noemt het 'een vertrouwde ruimte voor gesprekken'. Op dit moment verkeert Communities nog in een testfase. De functie wordt dezer dagen uitgerold naar een beperkt aantal gebruikers, via de iOS- en webversie van Twitter. Op Android kunnen de Communities voorlopig alleen gelezen worden, wederom door een beperkt publiek.Het is de bedoeling dat er in de komende maanden meer groepen komen, en dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om een groep aan te maken.