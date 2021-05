Twitter stelt gebruikers voortaan in staat om een virtuele fooi te geven om bepaalde accounts te ondersteunen. Onder andere kunstenaars, journalisten, deskundigen en een aantal non-profitinstellingen kunnen een 'fooienpot' aan hun profielen toevoegen, op voorwaarde dat zij in het Engels tweeten.

'Jullie drijven het gesprek op Twitter en we willen het makkelijker maken voor jullie om elkaar te steunen', schrijft een productmanager van Twitter in een post. Een nieuw fooienpot-icoontje, de 'tip jar', laat gebruikers kiezen tussen betaaldiensten als Patreon, PayPal of Venmo. Twitter zelf ontvangt geen deel van de gedoneerde fooien, verduidelijkte de woordvoerder.

Meer mensen en extra talen

Het aantal mensen dat een fooienpot aan een Twitter-account kan koppelen, is voorlopig beperkt. Bovendien moet het gaan om een account waarop in het Engels wordt gecommuniceerd. 'Binnenkort kunnen meer mensen een fooienpot aan hun profiel toevoegen en breiden we ook uit naar meer talen', aldus de productmanager.

Het microblogplatform probeert meer gebruikers naar zich toe te lokken en wil dat gebruikers langer op Twitter zitten. Vorige week meldde het bedrijf teleurstellende opbrengsten en groei in het aantal gebruikers.

