Twitter heeft de financiële nieuwsblog Zero Hedge voorgoed van zijn berichtenplatform verbannen. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse website een nepartikel had gepubliceerd over het coronavirus, waarin een Chinese wetenschapper gelinkt werd aan de uitbraak van het virus.

Volgens Reuters bevatte het artikel in kwestie ongefundeerde aantijgingen aan het adres van een wetenschapper uit de stad Wuhan, waar de epidemie uitbrak. Die zou het coronavirus hebben gecreëerd met de bedoeling om er een biologisch wapen van te maken. Het artikel had als titel: 'Is dit de man achter de wereldwijde verspreiding van het coronavirus?'.

In het artikel werden ook de naam en contactgegevens van de wetenschapper vrijgegeven - informatie die in geen tijd volop werd gedeeld. Lezers van het artikel kregen bovendien de suggestie om de onderzoeker aan het Virologisch Instituut van Wuhan 'een bezoekje te brengen, om zo meer te weten te komen over de oorzaak van de epidemie'.

Beleidsregels overtreden

Volgens Twitter werden hiermee de beleidsregels rond 'misbruik en intimidatie' van de berichtendienst overtreden. Het populaire account van Zero Hedge, dat zo'n 670.000 volgers had, werd daarom geblokkeerd. De nieuwsblog liet het er echter niet bij zitten en creëerde in het weekend meteen een nieuwe account met de naam FreeZeroHedge. Dat wist in een mum van tijd al ruim 42.000 volgers aan zich te binden.

Twitter is niet het enige socialemediabedrijf dat maatregelen treft tegen fake news rond het coronavirus. Ook Facebook maakte vorige week bekend dat het nepnieuws en complottheorieën rond de epidemie actief zal verwijderen.

