Twitter heeft het grijze vinkje met de tekst 'officieel' dan toch weer toegevoegd aan echte accounts van bekende bedrijfsmerken en beroemdheden. De stap volgt op een aanhoudende stroom van nepaccounts, waarop twitteraars zich voordoen als geverifieerde gebruikers. Onder anderen de Amerikaanse president Joe Biden en het bedrijfsaccount van gamebedrijf Nintendo werden daarvan de dupe.

Twitter voerde vorige week woensdag al een grijs vinkje in dat de echtheid van accounts van bekendheden, mediaorganisaties en overheidsinstellingen aantoonde, maar schrapte dat na enkele uren alweer. Nu lijkt kersverse topman Elon Musk zich toch weer te hebben bedacht. De problemen ontstonden door het nieuwe blauwevinkjesbeleid dat werd ingesteld onder Musk, die Twitter vorige maand kocht voor 44 miljard dollar. Het omstreden beleid heeft ertoe geleid dat twitteraars blauwe vinkjes konden kopen om zich vervolgens voor te doen als iemand anders.

Te koop voor acht dollar

Voorheen moesten beroemdheden, politici en andere publieke figuren een identiteitsbewijs of andere bewijzen overleggen voor een blauw vinkje. Maar onder het nieuwe systeem kunnen klanten zich abonneren voor acht dollar per maand om een blauw vinkje te kopen. Vervolgens kunnen gebruikers hun Twitter-profiel aanpassen, waarna de accounts moeilijk van een officieel account te onderscheiden zijn.

Ook van Tesla, de fabrikant van elektrische auto's waar Musk de baas van is, werd een nepaccount gemaakt. Musk dreigde eerder al om nepaccounts aan te pakken. Elk profiel dat onder de naam van iemand anders wordt beheerd, zonder dat het account was aangemerkt als parodie, zou zonder waarschuwing worden verbannen van Twitter.

Musk staat voor een hele reeks uitdagingen met zijn nieuwe aankoop. Sinds hij het roer overnam hebben verschillende grote bedrijven hun advertenties op Twitter stopgezet. Musk zou medewerkers van Twitter al hebben gewaarschuwd voor een mogelijk faillissement. Om kosten te besparen ontsloeg hij al de helft van het personeel en werd het volledige bestuur weggestuurd.

Zeldzame waarschuwing

De Amerikaanse handelstoezichthouder FTC gaf het sociale vorige week zelfs een zeldzame waarschuwing en riep het bedrijf op om aan alle privacy- en beveiligingsvereisten te blijven voldoen. De waarschuwing volgde op het opstappen van verschillende belangrijke medewerkers van Twitter, die verantwoordelijk waren voor de beveiliging en integriteit van het bedrijf. 'Geen enkele topman of bedrijf staat boven de wet', waarschuwde de waakhond.

