Twitter-medeoprichter Jack Dorsey treedt af als CEO bij het bedrijf. Dat gerucht wordt enthousiast onthaald door beleggers.

Het, intussen bevestigde, gerucht komt van CNBC dat zich baseert op bronnen bij het bedrijf. De rol van Dorsey zou al langer onder vuur liggen bij investeerders. Toen Elliott Management in februari 2020 een belang nam in het bedrijf was er al sprake dat Dorsey zou moeten vertrekken. Later maandagavond bevestigde Twitter dat de leiding wordt overgenomen door huidig CTO Parag Agrawal. Twitter zegt dat de machtswissel al een jaar wordt voorbereid.

Dorsey (45 jaar) was samen met Noah Glass, Biz Stone en Evan Williams in 2006 medeoprichter van het bedrijf. Hij leidde Twitter de eerste jaren tot hij in oktober 2008 werd opgevolgd door Williams. Die werd in 2010 op zijn beurt opgevolgd door toenmalig COO Dick Costolo. In 2015 werd hij na het vertrek van Costolo opnieuw CEO, eerst ad interim maar later definitief.

Dorsey is behalve bij Twitter ook CEO bij Square, dat zich toelegt op digitale betalingen en intussen ook een beursgenoteerd bedrijf is.

Beleggers lijken alvast niet rouwig om een mogelijk vertrek van Dorsey. Het gerucht over zijn vertrek deed de beurskoers van het bedrijf met bijna elf procent stijgen, al lijkt het aandeel intussen weer terug te keren naar de waardering van gisteren.

Update 18.30 uur

Intussen is het vertrek van Dorsey bevestigd, het artikel is daarom aangepast.

