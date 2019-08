Mogelijk zijn gegevens van Twitter-gebruikers gedeeld met adverteerders zonder dat die gebruikers daarmee instemden. Dat heeft het bedrijf zelf toegegeven. Bepaalde voorkeuren die gebruikers doorgaven in het instellingenmenu, zouden niet gewerkt hebben zoals bedoeld.

Concreet gaat het over gebruikers die sinds mei vorig jaar klikten op of keken naar een advertentie voor een mobiele app en vervolgens interactie hadden met die mobiele app. In dat geval kan het zijn dat er bepaalde gegevens gedeeld zijn met adverteerders, zelfs als de gebruiker Twitter geen toestemming gaf om die informatie te delen. Het gaat onder meer over de landcode van de gebruiker of informatie over de interactie met de advertentie.

Twitter zegt het probleem zelf opgelost te hebben op 5 augustus. Van hoeveel mensen data werden gedeeld zonder toestemming, weet het bedrijf zelf nog niet. "We zijn nog aan het onderzoeken wie mogelijk getroffen werd en als we meer nuttige informatie ontdekken, zullen we die delen", klinkt het in een mededeling. "Het spijt ons dat dit is gebeurd en we zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we geen dergelijke fouten meer maken."