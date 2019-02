Twitter denkt na over bewerk-functie

Het bewerken van twitterberichten is, behalve het volledig verwijderen van een bericht, niet mogelijk. Maar het bedrijf denkt er wel over na. Dat zegt CEO Jack Dorsey in een interview met Joe Rogan.

Volgens Dorsey sluit hij niet uit dat tweets met een "5 tot 30 seconden durende vertraging" worden verstuurd. In die periode kan je het bericht nog bewerken om bijvoorbeeld een tikfout recht te zetten. Langer dan dertig seconden vindt hij geen goed idee omdat Twitter dan minder real time zou zijn.

De functie is voor alle duidelijkheid niet formeel aangekondigt, het gaat enkel om een idee waar het bedrijf mee speelt. Daarbij zou de originele tweet wel nog steeds zichtbaar zijn. Dat moet dan weer voorkomen dat iemand op Twitter wordt lastiggevallen, maar dat het bericht nadien wordt aangepast. Al kan dat vandaag in theorie ook door een lasterbericht snel te verwijderen.

Wel benadrukt Dorsey dat context van belang is. Zo maakt hij de vergelijking met tweets over een NBA basketbalwedstrijd, waar je als lezer graag de snelle en rauwe reacties leest. Maar als dat bij een reactie van pakweg de Amerikaanse president is, dan is meer tijd mogelijk interessanter. Daar wil zijn bedrijf dynamisch in zijn.