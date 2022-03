Twitter en Meta, het moederbedrijf boven Facebook, hebben enkele reacties van de Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk op een post over het Russische bombardement van een kinderziekenhuis in de Oekraïense stad Marioepol verwijderd.

Dat bericht persbureau Reuters. De berichten gingen in tegen de gedragsregels. Volgens de burgemeester van Marioepol zijn bij het bombardement drie doden gevallen, onder wie een kind. Zeventien andere mensen raakten gewond. De Oekraïense regering en het westen reageerden verbolgen op de Russische aanval.

Volgens de Russische ambassade in Londen gaat het echter om 'fake news'. Dat postte het account van de ambassade onder berichten over de aanval op Facebook en Twitter. In de reactie staat ook dat de materniteit van het ziekenhuis 'niet operationeel' was en 'bezet werd door Oekraïense strijders'.

