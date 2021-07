De socialmediabedrijven Twitter en Snapchat hebben een sterk tweede kwartaal achter de rug. Twitter behaalde bijna driekwart meer omzet dan een jaar eerder, Snapchat zag de omzet zelfs verdubbelen. Beide diensten wisten meer gebruikers te lokken en verdienden ook meer aan adverteerders.

Volgens Twitter-topman Jack Dorsey heeft de berichtendienst de voorbije periode veel werk gemaakt van nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om reclame te maken. Voorheen was Twitter vooral afhankelijk van grote merken die met hun advertenties hun naamsbekendheid op peil willen houden. Maar nu heeft het bedrijf meer functies ontwikkeld om mensen via het platform direct te verleiden om op advertenties in te gaan, waardoor het net als Facebook aantrekkelijker moet worden voor kleine en middelgrote bedrijven.

Ietwat vertekend beeld

Het leverde het in San Francisco gevestigde techbedrijf een kwartaalomzet op van bijna 1,2 miljard dollar, 74 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die forse stijging geeft wel een enigszins vertekend beeld, want in het voorjaar van 2020 schortten bedrijven massaal hun uitgaven aan reclames op uit onzekerheid over de pandemie. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg op jaarbasis met elf procent tot 206 miljoen.

Twitter zag ook de kosten oplopen, mede doordat het bedrijf veel technologisch geschoold talent moet aantrekken om nieuwe functies te ontwikkelen. Toch wist het bedrijf een nettowinst te boeken van 66 miljoen dollar.

Bij Snapchat liep de omzet in de drie maanden tot en met juni op tot 982,1 miljoen dollar, een stijging van 116 procent vergeleken met een jaar eerder. In dezelfde periode gebruikte zo'n 293 miljoen mensen dagelijks de app, die bekendstaat om foto's en video's die na 24 uur verdwijnen. Dat is een stijging van 23 procent op jaarbasis. Snap wist ook het nettoverlies te beperken tot 152 miljoen dollar, tegenover 326 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020.

Virtual reality

Zowel de groei in gebruikersaantallen als omzet was de afgelopen vier jaar niet zo sterk geweest als in het afgelopen kwartaal, meldt topman Evan Spiegel. Daarbij hielp een aantal nieuwe functies voor Snapchat, dat vooral onder jongeren populair is. Zo is het ook via deze app sinds kort mogelijk om korte video's op te nemen die vervolgens 'viral' kunnen gaan, net zoals bij het populaire TikTok.

Ook voor adverteerders ontwikkelt het bedrijf allerlei nieuwigheden. Zo kunnen gebruikers op hun smartphone langs merken swipen, maar ook met behulp van virtual reality kijken hoe een horloge of bril van een bepaald merk zou staan.

