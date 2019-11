Twitter gaat vanaf 11 december inactieve gebruikers schrappen. Daardoor komen enkele oudere gebruikersnamen op termijn weer vrij.

Het gaat om accounts waar al langer dan zes maanden niet meer op werd ingelogd. Twitter mailt gebruikers op voorhand met de waarschuwing dat hun account dreigt te verdwijnen, wie ze wil behouden moet enkel inloggen en de laatste gebruiksvoorwaarden accepteren. Het is dus niet verplicht om ook zelf te tweeten om je account actief te houden.

Tegenover The Verge legt Twitter uit dat het inactieve accounts geleidelijk gaat verwijderen. Daarmee verdwijnen ook hun tweets en tellen ze niet meer mee als volger bij andere accounts. Voor accounts van overleden personen denkt het bedrijf na over een soort in memoriam waarbij de tweets van die persoon bewaard kunnen worden, maar hoe dat precies zal werken is nog niet duidelijk.

Naarmate er accounts worden opgeruimd, komen ook de gebruikersnamen van die accounts weer vrij. Wanneer dat effectief zal gebeuren is niet bekend. The Verge merkt daarbij op dat alle combinaties met vijf letters vandaag zijn opgebruikt, mogelijk komen er daar enkele op termijn weer van vrij.