Twitter laat weten dat de gelekte gegevens van 200 miljoen gebruikers niet werd veroorzaakt door een kwetsbaarheid in haar systemen.

Dat datalek, met accountnamen, mailadressen en telefoonnummers, werd op een forum gepubliceerd. Eerder had Twitter wel een kwetsbaarheid in haar interne systemen waardoor een vergelijkbaar lek mogelijk was, maar die gegevens zouden niet overeenkomen met wat er nu online wordt aangeboden.

Twitter zegt de privacy van haar gebruikers zeer ernstig te nemen, maar geeft vooralsnog weinig extra info over de uitgelekte gegevens.

