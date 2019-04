Twitter heeft in het eerste kwartaal goede zaken gedaan met zijn advertentieverkopen. De microblogdienst zag zijn omzet mede daardoor sterker stijgen dan gedacht. Ook het aantal gebruikers zat in de lift. Na de bekendmaking van de gunstige cijfers koerste het aandeel van Twitter fors hoger.

De opbrengsten kwamen uit op 787 miljoen dollar, een stijging van 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een omzet van zo'n 776 miljoen dollar.

De advertentie-inkomsten, de belangrijkste inkomstenbron, stegen ook met 18 procent, tot 679 miljoen dollar. Het aantal dagelijkse gebruikers dat advertenties te zien krijgt, steeg in het eerste kwartaal naar 134 miljoen, tegen 120 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een toename met 11,6 procent.

De kwartaalcijfers gingen niet onopgemerkt voorbij aan de beleggers op de beurs van New York. Het aandeel stond even na de middag (lokale tijd) 16,6 procent hoger op 40,11 dollar.