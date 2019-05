Twitter laat weten dat het in de tweede helft van vorig jaar 166.153 accounts rond terrorisme verwijderde. Maar het aantal verwijderde accounts rond kindermisbruik ligt vele malen hoger.

De verspreiding van terroristisch materiaal online, hetzij haatbootschappen, propaganda of expliciete beelden, ligt gevoelig bij sociale media, die vaak met de vinger worden gewezen door overheden omdat het te makkelijk is om accounts op te zetten om zulke content te verspreiden.

In haar transparantierapport zegt het bedrijf dat het in de laatste zes maanden van 2018 166.153 accounts schrapte in de strijd tegen de online verspreiding van terroristische inhoud. Dat is een vijfde minder dan in de periode daarvoor. 91 procent daarvan werd automatisch ontdekt, de meerderheid zelfs nog voor een eerste tweet werd verstuurd. Dat komt omdat Twitter kijkt van waaruit en met welke gegevens (zoals het mailadres) een account wordt aangemaakt.

De cijfers tonen een daling van 19 procent ten opzichte van de eerste helft van 2018. Volgens Twitter is dat deel van een grotere trend en wordt de dienst vandaag minder gebruikt voor de verspreiding van zulke inhoud, net omdat de site strenger optreedt.

Maar terwijl overheden zich vaak zorgen maken over de verspreiding van terreurboodschappen en gerelateerd materiaal blijkt dat Twitter nog vaker moet optreden tegen accounts rond kindermisbruik. Hier haalde het platform in de laatste helft van 2018 maar liefst 456.989 accounts weg, een daling van zes procent ten opzichte van het halfjaar voorheen. Ook hier werd een groot deel, 96 procent, automatisch gedetecteerd met de hulp van eigen tools.