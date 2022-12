Na enkele mislukte pogingen, komt Twitter dan toch met zijn nieuwe abonnementsformule en het zogenaamde blauwe vinkje, dat de authenticiteit van de abonnee moet bewijzen.

Opmerkelijk: de abonnementsformule wordt duurder voor iPhone-gebruikers die via de IOS App Store inschrijven. Zij betalen 11 dollar per maand, de rest 8 dollar. Waarom de inschrijving meer kost via de IOS App Store is niet duidelijk, maar allicht heeft het te maken met de hogere kosten voor het bedrijf: Apple neemt 30 procent op inkomsten via de App Store.Iets waar de Twitter-CEO niet over te spreken is. Apple heeft onlangs ook alle advertentiecampagnes op Twitter stopgezet, tot grote irritatie van Elon Musk die er herhaaldelijk over twitterde.

Het blauwe vinkje was tot voor kort voorbehouden aan gebruikers van wie Twitter zeker wist dat zij het waren, zoals overheidsdiensten, politici, bedrijven, artiesten en journalisten. Twitter bepaalde wie zo'n symbool kreeg en deelde de vinkjes gratis uit.

Na de overname van Twitter door Musk eind oktober beloofde de miljardair dat iedereen een blauw vinkje kon krijgen als hij of zij er maar voor betaalde. Dat zou de dienst democratiseren. Maar veel mensen maakten daarop misbruik door hun naam aan te passen zodat die leek op die van een bedrijf of bekendheid. Er doken tal van valse accounts op en na enkele dagen sloot Twitter de aanmeldingen voor Twitter Blue.

De herlancering werd eind november al eens aangekondigd en dan weer uitgesteld. Nu lijkt het maandag eindelijk zover. Er komt een 'verificatie' vooraleer een abonnee het blauwe vinkje krijgt. Die verificatie zal via een gsm-nummer gebeuren. Bedrijven krijgen een gouden vinkje, overheidsorganisaties een grijs. In de nieuwe abonnementsformule zal het ook mogelijk zijn om een boodschap nog te corrigeren na publicatie. Twitter kondigde de aanpassingen zelf ook via een draadje op het eigen platform.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

