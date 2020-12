Berichtendienst Twitter herstelt de retweetfunctie bij posts die mogelijk nepnieuws of misleidende informatie bevatten. Die functie werd in oktober aangepast, om te voorkomen dat fake news over de Amerikaanse verkiezingen snel zou worden gedeeld.

Bij tweets die waren gelabeld als 'misleidend' werd van een retweet automatisch een zogeheten quote gemaakt. Daarmee kon een gebruiker de tweet alsnog delen, met het verschil dat er eigen commentaar boven kon worden geplaatst.

Niet het gewenste effect

Deze ingreep wordt nu teruggedraaid omdat de maatregel niet het effect had waar Twitter op hoopte. Het bedrijf verwachtte dat er meer doordachte teksten zouden worden gepost, maar dat gebeurde niet. Bijna de helft van de quote-tweets had maar één eigen woord en bijna driekwart bevatte minder dan 25 tekens.

Volgens The New York Times heeft ook Facebook het beleid dat werd ingevoerd rond de Amerikaanse verkiezingen weer gewijzigd. Zo zouden erkende nieuwsbronnen in het algoritme niet meer naar boven worden gehaald. Het socialemediabedrijf heeft zelf niet gereageerd op deze bewering.

