Jack Dorsey, topman en oprichter van Twitter, heeft 19 juni uitgeroepen tot een feestdag bij het bedrijf. Hij doet dat als eerbetoon aan de Emancipation Proclamation, een besluit van de Amerikaanse president Abraham Lincoln uit 1862 waardoor miljoenen zwarte mensen in de VS bevrijd werden van de slavernij.

Op Twitter liet Dorsey weten dat zijn berichtendienst samen met Square, een bedrijf voor mobiele betalingen, elk jaar een bedrijfsfeestdag zal houden voor 'viering, educatie en verbinding'. In de VS wordt op 19 juni het einde van de slavernij gevierd. Die gelegenheid beschouwen veel Amerikanen als de tweede onafhankelijkheidsdag.

De aankondiging van Dorsey komt op het moment dat in de Verenigde Staten mensen massaal op straat komen om te betogen tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen en racisme na de dood van George Floyd. Socialemediabedrijven hebben hun steun betuigd aan de Black Lives Matter-beweging.

