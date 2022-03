Twitter zal zich houden aan de sancties van de Europese Unie tegen de aan de Russische staat gelieerde media RT en Sputnik, zodra die sancties van kracht zijn. Dat zei het sociale netwerk woensdag.

'De sancties zullen ons waarschijnlijk wettelijk verplichten om bepaalde inhoud in EU-lidstaten achter te houden', zei een Twitter-woordvoerder tegen persbureau Reuters. 'We zijn van plan om het bevel na te leven wanneer het van kracht wordt.'

Twitter zei zich buiten de EU te blijven concentreren op het 'verminderen van de zichtbaarheid van informatie van deze publicaties'.

Aangepaste algoritmes

Ook Facebook-eigenaar Meta, Google/YouTube en TikTok hebben aangegeven dat ze de toegang tot RT en Sputnik in de EU zullen blokkeren. Meta zei dat het wereldwijd berichten van Russische staatsmedia anders gaat rangschikken en dus algoritmes zo instelt dat ze zo min mogelijk verschijnen.

