Twitter staat volgens Amerikaanse media niet meer zo afwijzend tegenover het overnamebod van miljardair en Tesla-topman Elon Musk als in het begin. De beide partijen hebben elkaar zondag ontmoet, zo schreven onder meer de Wall Street Journal en het financiële agentschap Bloomberg in de nacht van zondag op maandag.

'Twitter werpt een nieuwe blik op het bod en staat er meer voor open om te onderhandelen dan eerder', aldus de Wall Street Journal op basis van bronnen nabij het dossier. Mogelijk zou het nog deze week tot een akkoord kunnen komen, maar de gesprekken kunnen evengoed afspringen.

Musk, de rijkste man ter wereld, zei donderdag dat hij financiering ten belope van 46,5 miljard dollar (omgerekend 42,8 miljard euro) rond heeft voor een overnamebod op Twitter. Hij overwoog om een formeel bod rechtstreeks naar de aandeelhouders te richten, en zou vrijdag zijn voorstel ook gepitcht hebben bij een aantal van die aandeelhouders.

Nadat Musk zijn bod van 54,2 dollar per aandeel had aangekondigd, activeerde Twitter de zogenaamde gifpil. Daardoor kunnen bestaande aandeelhouders met korting extra aandelen kopen zodra één partij meer dan 15 procent van de aandelen koopt zonder op voorhand toestemming te krijgen. Musk kocht de voorbije maanden een belang van zowat 9 procent in Twitter bij elkaar. Zijn bod waardeert de microblogsite op circa 43 miljard dollar.

Twitter gaf geen commentaar op de nieuwe wending. Het bedrijf blijft bij de eerdere communicatie dat het het voorstel 'zorgvuldig zal bekijken om te bepalen welke actie in het beste belang van de onderneming en alle aandeelhouders van Twitter zijn.'

Musk is met voorsprong de rijkste mens op aarde. Zijn vermogen bestaat voornamelijk uit aandelen in de fabrikant van elektrische wagens Tesla en zijn ruimtebedrijf SpaceX, waardoor hij voor een overname van Twitter ook zijn toevlucht zou moeten zoeken tot kredieten.

'Twitter werpt een nieuwe blik op het bod en staat er meer voor open om te onderhandelen dan eerder', aldus de Wall Street Journal op basis van bronnen nabij het dossier. Mogelijk zou het nog deze week tot een akkoord kunnen komen, maar de gesprekken kunnen evengoed afspringen.Musk, de rijkste man ter wereld, zei donderdag dat hij financiering ten belope van 46,5 miljard dollar (omgerekend 42,8 miljard euro) rond heeft voor een overnamebod op Twitter. Hij overwoog om een formeel bod rechtstreeks naar de aandeelhouders te richten, en zou vrijdag zijn voorstel ook gepitcht hebben bij een aantal van die aandeelhouders.Nadat Musk zijn bod van 54,2 dollar per aandeel had aangekondigd, activeerde Twitter de zogenaamde gifpil. Daardoor kunnen bestaande aandeelhouders met korting extra aandelen kopen zodra één partij meer dan 15 procent van de aandelen koopt zonder op voorhand toestemming te krijgen. Musk kocht de voorbije maanden een belang van zowat 9 procent in Twitter bij elkaar. Zijn bod waardeert de microblogsite op circa 43 miljard dollar.Twitter gaf geen commentaar op de nieuwe wending. Het bedrijf blijft bij de eerdere communicatie dat het het voorstel 'zorgvuldig zal bekijken om te bepalen welke actie in het beste belang van de onderneming en alle aandeelhouders van Twitter zijn.'Musk is met voorsprong de rijkste mens op aarde. Zijn vermogen bestaat voornamelijk uit aandelen in de fabrikant van elektrische wagens Tesla en zijn ruimtebedrijf SpaceX, waardoor hij voor een overname van Twitter ook zijn toevlucht zou moeten zoeken tot kredieten.