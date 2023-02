Korteberichtjesdienst Twitter werkte woensdagnacht urenlang voor veel gebruikers niet. De crash kwam er net na de lancering dat abonnees extra lange tweets kunnen maken. In Turkije ligt de dienst er dan weer om politieke redenen uit.

Woensdagnacht functioneerde Twitter voor veel gebruikers niet zoals verwacht, zo meldt Twitter na klachten. Tienduizenden gebruikers van Twitter hadden woensdagavond te kennen gegeven technische problemen te ondervinden en geen tweets te kunnen versturen. Die problemen zouden nu grotendeels opgelost zijn.

De technische problemen vielen min of meer samen met de lancering van een nieuwe functie voor Twitter Blue abonnees: betalende Twitteraars krijgen nu de optie om tweets van 4.000 tekens te posten, in plaats van de gebruikelijke 280. Sinds de overname van Twitter door Elon Musk is er ook sterk bespaard op personeel en infrastructuur voor het platform, dat financieel diep in het rood staat.

In Turkije

In grote delen van Turkije blijft Twitter overigens ontoegankelijk, maar dan niet door problemen bij het bedrijf zelf. Netblocks.org, een waakhond voor het beheer van het internet, erkent dat de toegang tot Twitter werd beperkt 'via verschillende internetproviders in Turkije'. 'Turkije heeft een lange geschiedenis van beperkingen op sociale netwerken tijdens nationale noodsituaties en veiligheidsincidenten', klinkt het nog.

Sinds de aardbevingen van maandag zijn meer dan tien mensen gearresteerd vanwege kritiek die ze via sociale media hadden geuit op het beleid van president Recep Tayyip Erdogan. Veel mensen nemen het zijn regering kwalijk dat de reddingsacties traag op gang komen. Erdogan gaf woensdag toe dat de reactie van de overheid op sommige gebieden tekortschoot. 'De omstandigheden zijn duidelijk. Het is onmogelijk om klaar te zijn voor een ramp als deze', zei hij tijdens een bezoek aan de zwaar getroffen provincie Hatay. De Turkse autoriteiten hebben nog geen verklaring gegeven voor de verstoring van de dienst.

