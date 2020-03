Het Amerikaanse techbedrijf Twitter gooit het op een akkoord met de activistische investeerder Elliott Management en private-equitybedrijf Silver Lake.

De techreus accepteert dat er drie nieuwe bestuurders worden benoemd en laat onderzoek doen naar de leiding en het beleid van het bedrijf. Silver Lake investeert op zijn beurt 1 miljard dollar in Twitter.

Elliott heeft al langer kritiek op het beleid van Twitter en topman Jack Dorsey. De topman van Elliott, Paul Singer, is een belangrijke geldschieter van de Republikeinen, de partij van de bekendste Twitteraar ter wereld, president Donald Trump. Over zes maanden kiezen de Amerikanen een nieuwe president. Dit lokt gebruikers en adverteerders naar Twitter. Gebruikers twitteren dit jaar ook veel over het coronavirus en over de komende Olympische Spelen in Tokio.

Elliot staat niet alleen in zijn kritiek op Twitter. Volgens kenners is het platform qua innovatie achtergebleven bij andere sociale media als Snapchat en Instagram. Ook de positie van Dorsey is omstreden omdat hij ook de leiding heeft bij betalingsbedrijf Square. Verder heeft Dorsey, anders dan bijvoorbeeld Mark Zuckerberg van Facebook en Snapchat-oprichters Evan Spiegel en Bobby Murphy, geen stemcontrole over het bedrijf.

Twitter ontvouwde ook plannen om meer inkomsten te genereren, geholpen door de aanwas van actieve gebruikers. Het bedrijf mikt op een groei van de omzet van minstens 20 procent per jaar, onder meer door hogere advertentie-inkomsten. Over het hoe en wat van de plannen moet in het najaar tijdens een analistendag meer bekend worden.

