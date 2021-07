Berichtendienst Twitter is een nieuwe functie aan het testen die gebruikers toelaat om via een browser in de app online te shoppen.

De test loopt momenteel in de Verenigde Staten, en lijkt te zijn beperkt tot Apple-toestellen. Twitter zegt dat het zelf geen verkopen verwerkt, en dat klanten dus gewoon hun aankopen doen zoals ze die anders rechtstreeks op de site van de online winkel zouden doen. Maar uiteraard is het wel een poging om Twitter wat meer rendabel te maken voor bedrijven. In de 'Shop Module' kunnen die hun producten bovenaan hun Twitterprofiel zetten.

Met de winkelmodule gaat Twitter andere sociale netwerken achterna, zoals Facebook, Instagram en TikTok, die elk ecommerce-functies voorzien. Het is overigens al de tweede keer dat Twitter iets gelijkaardigs probeert. Eerder experimenteerde het bedrijf al met een 'Koop nu'-knop en productcatalogi, maar die functies werden weer verwijderd.

