Breaker is overgenomen door Twitter. Dat heeft het bedrijfje zelf via tweet aangekondigd. De podcast-app moet Twitters audio-divisie versterken.

Een en ander betekent dat Breaker zelf op 15 januari van dit jaar de stekker uittrekt. Het team achter de app gaat helemaal op in Twitter en wordt onderdeel van Twitter Spaces, een project dat zich bezighoudt met sociale netwerken op basis van geluid.

Breaker lanceerde in 2016 als een van de eerste podcast-apps waarmee mensen een aflevering konden 'liken', commentaar konden geven of de podcastlijsten van vrienden konden volgen. Op die manier introduceerde de app zo'n beetje het sociale netwerkconcept in de podcastsector. Twitter lijkt die expertise nu te willen inzetten voor zijn eigen audioproject. "We kijken er naar uit om mee nieuwe ervaringen te bouwen voor de Twitter gemeenschap", zo meldt CEO en cofounder Erik Berlin wat wollig op de blog van het bedrijf.

Podcastgoudkoorts

Twitter is een tijd terug begonnen met een project genaamd Twitter Spaces, dat draait rond geluid. Het techbedrijf hoopt daarmee een concurrent te bouwen voor Clubhouse, een sociaal netwerk dat gebaseerd is op stemgeluid. Twitter Spaces bestaat al in beta, maar staat nog vrij ver van een afgewerkt product. Breaker CEO Erik Berlin, mede-oprichter Leah Culver en Breaker ontwerper Emma Lundin zullen na de deal allemaal naar Twitter verhuizen.

Het is niet gekend hoeveel Twitter voor de overname heeft betaald. Wel is duidelijk dat er een goudkoorts rond podcasting gaande is. De voorbije maanden betaalde Amazon 300 miljoen dollar voor podcast-app Wondery, en mediabedrijf SiriusXM legde eenzelfde bedrag neer voor podcastbedrijf Stitcher. Streamingdienst Spotify sloot dan weer enkele dure exclusiviteitscontracten met bekende podcast-stemmen.

