Twitter neemt techbedrijf Scroll over, dat tegen betaling advertenties op nieuwssites wist. Dat meldt de microblogsite. De voorwaarden van de deal werden niet bekendgemaakt.

Scroll werkt al samen met een handvol uitgevers waaronder BuzzFeed News, The Atlantic en USA Today. Het bedrijf biedt verhalen aan van die uitgevers aan betalende klanten. De artikels bevatten geen advertenties en Scroll deelt de inkomsten van de abonnementen met de betreffende uitgevers.

Twitter heeft eerder gezegd interesse te hebben in het aanbieden van een abonnementsdienst en overweegt een aantal opties. Het bedrijf nam onlangs ook Revue over, een nieuwsbriefstart-up. Ook hier is het plan om geld te verdienen aan abonnementen.

Uitgeversplatform

Twitter denkt dat de diensten goed samen kunnen werken. Daarbij zullen gebruikers op een dag kunnen betalen om nieuwsbrieven of verhalen van bepaalde uitgevers direct op Twitter te lezen, zonder advertenties.

Het sociale netwerk is voor zijn inkomsten nu vooral afhankelijk van advertenties. Het bedrijf zoekt naar manieren om zijn activiteiten uit te breiden. Onlangs maakte Twitter bekend dat de verkoop van advertenties dit jaar een trage start kende. Met abonnementsdiensten moeten de inkomsten voorspelbaarder worden.

