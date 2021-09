Naast de 'Volg'-knop op Twitter-profielen kunnen gebruikers binnenkort ook een knop met een bankbriefje activeren. Via die knop kunnen bezoekers van het profiel dan een 'fooi' geven.

Twitter heeft de fooienpot de voorbije maanden uitgetest bij een beperkte groep gebruikers, maar gaat het systeem nu uitrollen naar al zijn gebruikers. In eerste instantie zal het wel enkel werken in de Twitter-app op iPhone, maar over enkele weken zou het ook op Android-toestellen moeten lukken. Twitter linkt op de fooienknop enkel door naar verschillende externe betaaldiensten, het verwerkt de betalingen niet zelf.

In de meeste Amerikaanse staten en El Salvador zal het ook mogelijk zijn om Twitter-gebruikers een fooi te geven in de digitale munt Bitcoin, zo meldt het bedrijf.

