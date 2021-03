Een bericht van de Nederlandse politicus Thierry Baudet, lijsttrekker van de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie, is door Twitter als 'misleidend' gelabeld. Baudet tweette op 7 maart dat hij zich 'absoluut niet gaat laten vaccineren' omdat hij het risico van het coronavirus 'volstrekt verwaarloosbaar' acht.

In dezelfde tweet relativeert de politicus de risico's van covid-19 door te stellen dat er in 2020 slechts 151 mensen onder de 70 jaar zijn overleden door het virus. 'De bijwerkingen zijn heftig. En langetermijneffect op immuunsysteem is volstrekt onbekend', besluit hij.

Verongenoegd

Voor berichtendienst Twitter voldoende aanleiding om het bericht van Thierry Baudet als misleidend te kwalificeren. De boodschap is daardoor niet meer te delen, reacties erop zijn niet meer zichtbaar, en onder de tweet staat nu een link naar een website met wetenschappelijke info over vaccinaties die wél betrouwbaar is.

Op het Twitter-account van Forum voor Democratie reageert de partij verongenoegd over de ingreep van de berichtendienst. 'Amerikaans #BigTech-bedrijf censureert Nederlandse partijleider een week voor de verkiezingen. Als dat geen buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?', staat er te lezen. In Nederland vinden op woensdag 17 maart Tweede Kamerverkiezingen plaats.

Volgens de NOS is het de eerste keer dat Twitter een bericht van een Nederlandse politicus misleidend noemt. Het gebeurde bijvoorbeeld al wel bij verschillende tweets van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, die op een bepaald moment zelfs volledig van het platform werd verbannen.

Voor de duidelijkheid: ik ga me ABSOLUUT NIET laten “vaccineren” tegen corona. Het risico van dat virus is voor mij volstrekt verwaarloosbaar (in 2020 stierven 151 mensen <70 eraan). De bijwerkingen zijn heftig. En lange termijn-effect op immuunsysteem is volstrekt onbekend. — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 7, 2021

