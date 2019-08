Twitter is aan functie aan het testen waarbij je specifieke interesses, zoals voetbalteams of bekende gezichten, kunt volgen. Daarmee lijkt het socialemediaplatform meer te willen opschuiven richting nieuwsplatform.

Bedoeling van de tests is om het mogelijk te maken om bepaalde onderwerpen te volgen, zoals je nu een bepaalde persoon of account volgt. De tests worden momenteel uitgevoerd bij Android-gebruikers, en de functie zou eind dit jaar wereldwijd worden uitgerold.

De onderwerpen worden 'gecureerd' door een machine learning algoritme. Je zal bepaalde onderwerpen ook kunnen stilzetten, zodat je minder tweets daarover krijgt, een functie die we bijvoorbeeld Eurosong-haters wel zien gebruiken zo rond mei. Daarnaast zou Twitter ook werken aan een aparte tijdlijn voor bepaalde accounts en onderwerpen die je volgt. Dat soort lijsten is al langer aanwezig in apps van derde partijen, zoals Hootsuite, maar zou nu worden geïntegreerd in Twitter zelf.