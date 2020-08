Twitter heeft met enige vertraging haar API software gelanceerd. Daarmee kunnen ontwikkelaars beter aan de slag met data van het platform.

De tools geven ontwikkelaars toegang tot openbare data van Twitter. Normaal zou de software vroeger beschikbaar zijn, maar de recente hack van het platform, waarbij de accounts van verschillende beroemdheden werden gehackt, vertraagde de uitrol.

Twitter beschikt al langer over een API (application programming interface), maar heeft de nieuwe versie volledig vanaf nul opgebouwd. Deze versie is volgens Twitter makkelijker te gebruiken voor ontwikkelaars, en maakt het mogelijk om zaken als polls, vastgemaakte tweets of draadjes op Twitter beter op te volgen. Ook is het makkelijker om spam of andere zaken weg te filteren.

Ontwikkelaars die aan de slag willen met de nieuwe tools van Twitter kunnen dat in het developerportaal van de site.

