Twitter past een van haar privacyinstellingen aan waardoor adverteerders meer data krijgen over gebruikers. De toepassing is wel niet van toepassing op Europese gebruikers.

In de instellingen van Twitter kan je aangeven of je bepaalde meetgegevens wil delen met analytics- en advertentiepartners. Dat is data die adverteerders kunnen gebruiken om beter gerichte advertenties te sturen naar gebruikers. De keuze om dat te beperken wordt voortaan geschrapt.

The Register merkte in de financiële rapportage van Twitter op dat het bedrijf al aangaf dat de instelling er voor zorgt dat Twitter moeilijker geld kan verdienen. Meer data betekent immers meer (of duurder verkochte) advertenties en dsu meer inkomsten. Het gaat onder meer om gegevens over wat een gebruiker heeft gezien of zijn of haar interesses op het platform.

De maatregel is door de strenge privacywetgeving in de EU echter niet van toepassing op Europeanen. Ook gebruikers uit het Verenigd Koninkrijk, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland kunnen de optie nog steeds aanzetten of behouden.

