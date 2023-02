Twitter gaat vanaf volgende week het gebruik van haar API betalend maken. Die API is de connectie voor veel bots en wil dus ook zeggen dat sommige geautomatiseerde accounts zullen stilvallen.

Een API staat voor application programming interface en is de softwarematige toegang tot twitter. Het maakt dat je als ontwikkelaar je tool kan koppelen aan Twitter. Denk daarbij aan accounts zoals @quokkaeveryhour die elk uur een foto van een quokka (kleine kangoeroe) tweet, zonder dat je dat zelf handmatig moet doen.

De gratis toegang tot die API verdwijnt nu. Volgens eigenaar Elon Musk moet de schrapping misbruik voorkomen. Verschillende bots op twitter zorgen voor hem voor manipulatie op het platform. Maar dat treft ook de kleinschalige en niet-commerciële bots die leuke dingen doen. Ook onderzoekers of accounts die informatie van sensoren livetweeten zullen vermoedelijk niet betalen voor die toegang. Musk liet verstaan dat hij honderd dollar per maand zou vragen voor API-toegang met identiteitsverificatie van de persoon achter de bot.

Het plan past mogelijk ook in de ambitie van Musk op Twitter winstgevender te maken. Dat probeerde Musk al door meer dan de helft van de werknemers te ontslaan en het betalende Twitter Blue in te voeren. Maar de houding van Musk en het opnieuw toelaten van eerder verbannen accounts, maken dat intussen ook heel wat adverteerders zijn opgestapt en dus minder geld opleveren.

