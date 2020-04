Twitter mag opsporingsverzoeken die de Amerikaanse autoriteiten hebben ingediend bij het bedrijf niet openbaar maken. Een federale rechter in de staat North Carolina heeft dat bepaald in een rechtszaak die al zes jaar aansleepte.

Het openbaren van dergelijke overheidsverzoeken vormt mogelijk een gevaar voor de nationale veiligheid, oordeelde rechter Yvonne Gonzalez Rogers. De eis van Twitter werd daarmee afgewezen.

Het bedrijf stapte naar de rechter na maandenlange vruchteloze onderhandelingen met de overheid in hoeverre opsporingsdiensten privégegevens van gebruikers mochten opvragen. Twitter wilde naar buiten brengen hoever de diensten gingen in het volgen van mensen na onthullingen van klokkenluider Edward Snowden.

Snowden was medewerker van de geheime dienst CIA en werkte tijdelijk bij de geheime dienst NSA. Hij overhandigde de kranten The Washington Post en The Guardian geheime documenten over spionageactiviteiten van de NSA, waar telecommunicatiebedrijven en Europese overheden bij betrokken waren.

