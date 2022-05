Berichtendienst Twitter neemt geen nieuw personeel meer aan en gaat de komende tijd ook kosten besparen op onder meer reizen. Dat heeft topman Parag Agrawal aangekondigd aan de werknemers van het socialemediabedrijf dat is aangekocht door miljardair Elon Musk. Die overname is nog niet afgerond.

Volgens Agrawal hebben wereldwijde gebeurtenissen, waaronder de oorlog in Oekraïne, de resultaten van Twitter geschaad. 'Aan het begin van de pandemie werd de beslissing genomen om agressief te investeren om een grote groei in publiek en omzet te realiseren', aldus Agrawal. Volgens hem is Twitter niet op koers om die doelen te bereiken. Het bedrijf is niet van plan op grote schaal banen te schrappen.

Het kost Elon Musk 44 miljard dollar om Twitter in zijn geheel van de beurs te kunnen halen. Het bestuur van Twitter is daarmee akkoord gegaan, maar de aandeelhouders moeten nog instemmen. Musk praat nog met investeerders over zijn plannen om hen te overtuigen.

Volgens Agrawal hebben wereldwijde gebeurtenissen, waaronder de oorlog in Oekraïne, de resultaten van Twitter geschaad. 'Aan het begin van de pandemie werd de beslissing genomen om agressief te investeren om een grote groei in publiek en omzet te realiseren', aldus Agrawal. Volgens hem is Twitter niet op koers om die doelen te bereiken. Het bedrijf is niet van plan op grote schaal banen te schrappen.Het kost Elon Musk 44 miljard dollar om Twitter in zijn geheel van de beurs te kunnen halen. Het bestuur van Twitter is daarmee akkoord gegaan, maar de aandeelhouders moeten nog instemmen. Musk praat nog met investeerders over zijn plannen om hen te overtuigen.