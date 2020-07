Twitter heeft zijn reclame-inkomsten in het tweede kwartaal met bijna een kwart zien dalen. Veel grote bedrijven trokken hun advertenties terug als reactie op de antiracismeprotesten en de coronacrisis. Om het inkomstenverlies te compenseren verkent de berichtendienst nu de optie van betaalde abonnementen.

Onder meer Unilever, LEGO, Coca-Cola en Starbucks zeiden dit jaar geen reclames meer op sociale netwerken te plaatsen. Als redenen haalden de bedrijven 'de gepolariseerde Amerikaanse politiek, racisme en haatdragende berichten op de sociale media' aan. De omzet van Twitter bedroeg in het tweede kwartaal 683 miljoen dollar, een daling van zo'n 19 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Belastingtegenvaller

De inkomsten van het bedrijf komen voor meer dan 80 procent uit advertenties. Die reclame-inkomsten daalden met 23 procent. Ook had het techbedrijf te maken met een belastingtegenvaller van bijna 1,1 miljard dollar. Zo kwam Twitter uit op een nettoverlies van 1,2 miljard dollar. Een jaar eerder verdiende het bedrijf nog 1,2 miljard dollar, toen juist te danken aan een belastingmeevaller van ruim 1 miljard dollar.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers van het platform is wel gestegen. Dat aantal ging op jaarbasis met 34 procent omhoog naar 186 miljoen. Mensen willen wereldwijd van alles weten en delen over onder meer de coronacrisis, aldus Twitter. In het eerste kwartaal steeg het aantal gebruikers nog met 24 procent. Dat was toen ook al een record.

Abonnementsbasis

Vanwege de dalende reclame-inkomsten zegt Twitter te gaan onderzoeken of het een platform op abonnementsbasis kan gaan aanbieden. Financieel directeur Ned Segal benadrukte donderdag wel dat het 'vooralsnog slechts om ideeën gaat'. Door de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis geeft Twitter geen verwachting voor het derde kwartaal. De prognose voor heel 2020 had het bedrijf al eerder ingetrokken.

