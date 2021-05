Een week nadat Twitter zijn verificatieformulier openstelde, zodat iedereen die dat nodig achtte een 'vinkje' kon aanvragen, heeft het sociale netwerk de pauzeknop alweer ingedrukt.

Twitter lanceerde het verificatieprogramma vorige week. Dat betekende dat iedereen die zo'n vinkje wilde, een aanvraag kon indienen. Tot voor kort bepaalde het bedrijf zelf wie er in aanmerking kwam voor de status van 'verified'.

Maar dat formulier bleek dus een overrompeling. 'We verdrinken in de aanvragen voor verificatie', meldt het bedrijf in een tweet, 'Dus we gaan het toelaten van aanvragen even pauzeren terwijl we de ingediende aanvragen verwerken'.

Vinkje voor invloed

Het idee achter het verificatievinkje is dat de mens die over bitcoin op je tijdlijn oreert, ook echt Elon Musk is, en niet iemand die doet alsof (tenzij Twitter gehackt blijkt, uiteraard). Volgens de huidige regels kan je account geverifieerd worden als ze onder een van deze categorieën valt: overheid, bedrijven, merken en organisaties, nieuwsorganisaties en journalisten, entertainment, sport en spel, en activisten en andere mensen met invloed.

Twitter lanceerde het verificatieprogramma vorige week. Dat betekende dat iedereen die zo'n vinkje wilde, een aanvraag kon indienen. Tot voor kort bepaalde het bedrijf zelf wie er in aanmerking kwam voor de status van 'verified'. Maar dat formulier bleek dus een overrompeling. 'We verdrinken in de aanvragen voor verificatie', meldt het bedrijf in een tweet, 'Dus we gaan het toelaten van aanvragen even pauzeren terwijl we de ingediende aanvragen verwerken'.Het idee achter het verificatievinkje is dat de mens die over bitcoin op je tijdlijn oreert, ook echt Elon Musk is, en niet iemand die doet alsof (tenzij Twitter gehackt blijkt, uiteraard). Volgens de huidige regels kan je account geverifieerd worden als ze onder een van deze categorieën valt: overheid, bedrijven, merken en organisaties, nieuwsorganisaties en journalisten, entertainment, sport en spel, en activisten en andere mensen met invloed.